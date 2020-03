Emergenza Coronavirus: Rossi: "Situazione difficile. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato"

Ospite di SkySport Valentino Rossi, pilota della Yamaha, ha parlato della pandemia di Coronavirus che ha colpiti l’Italia e il resto del Mondo, bloccando lo sport in ogni sua forma, compresa la Moto GP: “La situazione è difficilissima - spiega il campione pesarese -, un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Qui siamo molto colpiti, con tanti malati in zona. Facciamo tutti il tifo per chi sta male e soprattutto per chi è molto colpito nelle zone di Bergamo e Brescia, dove so che la situazione è durissima”.

Piccola battuta, infine, sul suo futuro: “Dobbiamo capire quando riusciremo a correre. Quando farò qualche gara, deciderò se continuare”.