Emergenza Coronavirus, Tofalo: "Grazie all'Albania, gesto di profonda solidarietà"

In una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha dato un importante aggiornamento riguardo all'emergenza coronavirus: "Grazie al governo e al popolo albanese che ha dimostrato un grande cuore inviando in Italia trenta medici e infermieri che da questa mattina affiancheranno i colleghi italiani impegnati in Lombardia. Un gesto di profonda solidarietà ancor più significativo perché anche l’Albania si trova ad affrontare questa grave emergenza globale. Non lo dimenticheremo mai. Uniti, ce faremo".