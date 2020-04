Emergenza Coronavirus, Trump estemporaneo su Twitter: "Luce in fondo al tunnel!"

vedi letture

“Luce in fondo al tunnel”. Col suo stile, tutto in maiuscolo e anche abbastanza estemporaneo, Donald Trump lancia questo messaggio via Twitter. Probabilmente un tweet collegato al leggero calo nell’incremento dei contagi registrato nella giornata di ieri negli Stati Uniti.