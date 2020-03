Emergenza Coronavirus. Zaccheroni: "Covid-19 come il terremoto in Giappone del 2011"

vedi letture

L'ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus: "Questo dramma del Coronavirus spesso mi fa ripensare e per certi rivivere il terremoto in Giappone nel 2011, con conseguente esplosione nucleare. E’ durato più di due minuti, una vita. Io ero lì, tappato in casa. Guardavo fuori dalla finestra e c’era il deserto. La gente è stata chiusa in metro per ore. Momenti, e giorni terribili. Pian piano si è tornati alla normalità, invece questa situazione tragica e surreale sembra non aver fine. Sto ricevendo tante chiamate messaggi di solidarietà dai Paesi dove ho allenato: Cina, Giappone, Emirati. Fanno piacere".