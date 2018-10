Empoli, 23 convocati per Frosinone: tre assenze per Andreazzoli

Questi i risultati parziali delle gare delle 15 valide per la nona giornata di Serie B: Ascoli-Carpi 0-0 Cittadella-Brescia 2-0 (13' Finotto, 36' Cistana AUT) Cosenza-Foggia 1-0 (34' Tutino)

Samp, Defrel sfida il 'suo' Sassuolo: "Bei ricordi, se segno non esulto"

Frosinone, Longo: "Felice per la fiducia di Stirpe. Confronti utili"

Atalanta, Gasperini: "Sosta utile per ritrovare le energie"

Roma-SPAL, le formazioni: c'è Marcano, out Manolas e Antenucci

SPAL, Costa: "Non preoccupati, meno fortunati rispetto all'inizio"

Sassuolo, De Zerbi: "La Samp non è meno forte di Milan o Napoli"

Cagliari, Maran su Barella: "Che entusiasmo! Non soffre voci di mercato"

Milan, maledizione del 9 alla sfida del derby. Per dimenticare Superpippo

Empoli, Andreazzoli: "Vogliamo vincere, ultimamente non ci riesce più"

Spalletti: "Tutti a disposizione, pensiamo solo al derby. Non al Barça"

Inter, Antonello: "Icardi? C'è voglia di rinnovare, ma non abbiamo fretta"

— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 20 ottobre 2018

Sono 2⃣3⃣gli azzurri convocati da mister Andreazzoli per la sfida di domani con il Frosinone pic.twitter.com/9fHsziXM0y

