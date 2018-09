© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Pasqual, terzino dell'Empoli, ha proseguito oggi con il lavoro differenziato. Difficile che possa partire dal primo minuto, spiega PianetaEmpoli.it, anche se non impossibile. Si candida dunque Frederic Veseli, classe '92 svizzero naturalizzato albanese. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio per svolgere la rifinitura che sarà preceduta dalla conferenza stampa di Andreazzoli. Anche domani porte chiuse al Sussidiario.