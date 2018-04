Empoli, Andreazzoli: "Aspettiamo l'aritmetica. Sappiamo che la A è dura"

Risultato finale: Frosinone-Empoli 2-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi sono stati bravissimi, non finiscono mai di stupirmi, per capacità di lettura delle situazioni, per scelte. Noi ce ne stiamo tranquilli, aspettiamo l'aritmetica e poi faremo le valutazioni del caso. I ragazzi sono bravi, la Serie A è un campionato difficile ma noi siamo coscienti delle nostre possibilità. Il modo di fare del Napoli di ieri contro la Juventus, mi piaceva quell'atteggiamento sempre propositivo".