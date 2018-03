Empoli, Andreazzoli: "Esultiamo per un successo importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo contro il Venezia, parla l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli. Queste le sue parole dopo la vittoria per 3-2: "Quello che conta è vincere la partita. Nel primo tempo avevamo giocato bene, dovevamo chiudere sul 4-0, ma non siamo riusciti a chiudere la gara. Poi nella ripresa dopo il pari abbiamo avuto un po' di difficoltà. Non mi piace un match così rocambolesco, ma dobbiamo fare i conti con l'avversario. Esultiamo per un risultato estremamente importante. Siamo contenti, adesso dobbiamo riposarci per un paio di giorni. Ora dobbiamo pensare alle prossime sette gare che ci vedranno ben cinque volte in trasferta. C'era tanto materiale importante in questa squadra. A gennaio si è operato bene in sede di mercato, così si è quadrato il cerchio. Bene Gabriel dopo l'infortunio di Provedel. Scatto importante? Sicuramente si tratta di una vittoria consecutiva, non mi fido nemmeno di me stesso, figurarsi di un primato a marzo".