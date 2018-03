Empoli, Andreazzoli: "Risultati oltre le aspettative"

© foto di Federico De Luca

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, intervista da Sky Sport ha così commentato la vittoria per 2-0 contro la Salernitana: "Se dicessi che mi sarei aspettato questo rendimento risulterei presuntuoso. Quando ho preso questo incarico l'obiettivo era quello di far bene, sapevo che con questa squadra si poteva fare. I risultati stanno andando ben oltre quelle che erano le aspettative. Nel nostro modo di allenarci e concepire le gare non confidiamo in qualcuno in particolare, ma in tutti. Ognuno deve fare bene la propria parte e, quando ognuno fa il suo, tutto esce bene. Questa è una regola nel calcio e si è visto oggi il risultato. Abbiamo recuperato Zajc dopo le fatiche delle nazionali. Siamo contenti, anche se mi preoccupa un po' il numero dei giocatori a disposizione. Confido, però, nel mio staff medico".