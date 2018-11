Empoli-Atalanta 1-2 al 42'. Succede di tutto: due reti e un rigore fallito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamoroso al "Castellani": l'Atalanta raddoppia sugli sviluppi di un calcio di rigore fallito dall'Empoli. I toscani hanno la possibilità di pareggiare grazie alla massima punizione concessa dall'arbitro Manganiello dopo consultazione col VAR: da un traversone di Pasqual per la testa di Caputo si frappone Masiello col braccio. Dagli undici metri Caputo calcia violento e centrale, trovando la traversa. La palla torna in campo e dà vita a un'incredibile ripartenza con Zapata che dalla sinistra pennella per la testa di Hateboer che mette il pallone in rete: 0-2 al 40'. L'Empoli però trova la forza di reagire e due minuti più tardi La Gumina accorcia le distanze facendosi trovare pronto su una respinta di Djimsiti da traversone di Di Lorenzo.