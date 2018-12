© foto di Federico Gaetano

Quella di oggi per Ismael Bennacer potrebbe essere davvero una giornata importante. Dopo l'infortunio contro la Fiorentina, nella giornata di ieri il giocatore si è sottoposto ancora a terapie, ma oggi proverà a fare qualcosa in più. Una volta scongiurato il rischio frattura, tutto dipende dai punti di sutura che gli sono stati applicati. La volontà del giocatore è quella di provarci, quella di Iachini di recuperarlo. Difficile, quasi impossibile pensare che ce la faccia, ma anche un Bennacer a mezzo servizio consentirebbe al tecnico di confermarlo in regia. Oggi - riporta La Nazione - effettuerà un test decisivo e soltanto allora sarà presa una decisione circa il suo recupero.