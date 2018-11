Empoli, Caputo sugli scudi nel test in famiglia. Segna anche Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partitella in famiglia oggi per la squadra di mister Iachini. Come riportano i canali ufficiali dell'Empoli, gli azzurri hanno superato per 2-1 i bianchi. Di Caputo e Maietta da una parte e di Rodriguez (su rigore) dall'altra le reti che hanno deciso il test amichevole.