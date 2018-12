© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problemi per Nino La Gumina dopo l’infortunio muscolare che lo aveva costretto ad uscire nella gara con l’Inter. L’attaccante è stato sottoposto ai primi accertamenti che hanno evidenziato una lesione, ma lo staff medico vuol vederci più chiaro e attende nuovi esami, stando a quanto rivela empolichannel.it. Nel frattempo il giocatore, che a questo punto è già da considerare a rischio per Cagliari, ha rinunciato alle vacanze che aveva già prenotato: resterà a Palermo in compagnia del preparatore Chinnici per iniziare subito il percorso di recupero.