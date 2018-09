Empoli, lavoro a porte chiuse. Torna Zajc, resta l'emergenza

© foto di Federico Gaetano

Lavoro a porte chiuse oggi per l'Empoli, in vista della partita di domani contro il Parma. Ancora emergenza per gli azzurri, che dovranno fare a meno di Acquah e Antonelli, già assenti contro il Milan, oltre che Pasqual che deve recuperare dal trauma oculare. Torna invece Zajc, assente giovedì per squalifica.