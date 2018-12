© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trecento volte Matias Silvestre. Il difensore argentino dell’Empoli ha timbrato il cartellino oggi per la trecentesima volta in Serie A. Catania, Palermo, Inter, Milan, Sampdoria ed Empoli. Tante tappe di una carriera ricca di soddisfazioni. Silvestre fa trecento, con tante aspettative, ancora, per il futuro...