Empoli, ricostruzione del crociato perfettamente riuscita per Polvani

Burruchaga jr: "Il cognome non mi pesa. Al Chievo ho detto subito sì"

Mauro Burruchaga, figlio del mitico Jorge e nuovo acquisto del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: "Mi sono trovato bene in questi primi giorni, sono stato accolto bene fin da subito. Sono lontano da casa ma non ho problemi. La trattativa?...