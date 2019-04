Eredivisie, bel Feyenoord e successo dell'Utrecht

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo in Eredivisie per giocare tre gare della trentaduesima giornata. Feyenoord che vince con un poker di gol a casa del Breda. Successo dell'Utrecht con il Sittard e Zwolle-Groningen sospesa per maltempo con la momentanea vittoria degli ospiti. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Graafschap-FC Emmen 1-0

Serrarens 12'

Alkmaar-Heracles 2-1

Stengs 8', Guðmundsson 66' (A), Kuwas 41'

Heerenveen-Venlo 2-2

Vlap 28', 75' (H), Grot 56', Steijn 89'

Ajax-Vitesse 4-2

Ziyech 41', Tadić 54', 80', De Ligt 58' (A), Foor 66', Darfalou 82'

Utrecht-Sittard 2-1

Zwolle-Groningen 1-2 (abbandonata)

Breda-Feyenoord 0-4

25.04. 18:30 Den Haag-Excelsior

25.04. 20:45 Willem II-PSV

La classifica:

Ajax 80

PSV 77

Feyenoord 62

Alkmaar 55

Utrecht 50

Heracles 48

Vitesse 47

Willem II 44

Groningen 42

Venlo 38

Heerenveen 38

Den Haag 36

Zwolle 35

Sittard 34

Emmen 32

Graafschap 29

Excelsior 27

Breda 22