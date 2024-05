Lazio, nelle scorse ore incontro fra Tudor e Fabiani per programmare il mercato

Nelle scorse ore, racconta Il Messaggero, il tecnico della Lazio Igor Tudor si è incontrato col direttore sportivo Angelo Fabiani per fare il punto sul mercato in vista della prossima stagione, la prima che il croato vivrà dall'inizio come allenatore dei biancocelesti.

Tanti i nomi circolati nelle prime settimane di gestione dell'allenatore del dopo Maurizio Sarri che, come ha già dimostrato in questo finale di stagione, punterà forte su un modulo ben diverso dal 4-3-3: per le corsie laterali i profili seguiti sono quelli di Dorgu, Doig e Gosens. Mentre un ruolo importante lo avrà il giocatore che dovrà andare a sostituire il partente Luis Alberto. In questo senso, attenzione ad Andrea Colpani del Monza, fra i giocatori preferiti per la casella in questione.

Quindi l'attacco, reparto che vedrà la partenza certa di Felipe Anderson e quelle più che probabili di Ciro Immobile e Pedro: due dei nomi che piacciono alla dirigenza e al tecnico biancoceleste sono quelli di Boulaye Dia della Salernitana e di Pohjanpalo del Venezia.