Eredivisie, bene Ajax e Feyenoord, stop PSV

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere il 27esimo turno. Fattore campo fondamentale per tutte le squadre di casa. Successo del Groningen sullo Zwolle e dell'Ajax contro l'Heerenveen. Successi per Utrecht con il Vitesse e del Feyenoord contro l'Alkmaar. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Heracles-Twente 2-1

57' Peterson, 63' Maher (Autogol) (H), 50' Tighadouini

Roda-Sparta Rotterdam 0-2

Fischer 12', Mühren 65'

Venlo-Excelsior 2-3

Mattheij 41' (aut.), Thy 84' (V), Garcia 35', Faik 61', Van Duinen 81'

Willem II-PSV 5-0

Rienstra 21', 76', Sol Ortiz 59', 70', 90'

Den Haag-Breda 0-2

El Allouchi 18', Ambrose 39'

Groningen-Zwolle 2-0

Thomas 25' (aut.), Hrustic 90'

Ajax-Heerenveen 4-1

De Ligt 31', Tagliafico 59', Van de Beek 88', Neres 90'+3' (A), Ødegaard 33'

Utrecht-Vitesse 5-1

Janssen 36', Labyad 44', Van De Streek 60', Ayoub 74', 77' (U), Foor 55'

Feyenoord-Alkmaar 2-1

Boëtius 33', N. Jørgensen 73' (F), Weghorst 90'+2'

La classifica:

PSV 68

Ajax 61

Alkmaar 56

Utrecht 47

Feyenoord 45

Vitesse 41

Zwolle 40

Heracles 36

Den Haag 36

Excelsior 35

Heerenveen 35

Venlo 33

Groningen 29

Breda 27

Willem II 26

Sparta Rotterdam 21

Twente 18

Roda 17