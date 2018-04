Eredivisie, bene il Feyenoord e solo un pari per il PSV

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare alcune partite della 32esima giornata. Pareggiano Roda-PSV e Excelsior-Heracles. Successi per l'Alkmaar sul Vitesse e dello Sparta Rotterdam con il Breda. Vittoria fuori casa del Feyenoord contro lo Willem II. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Twente-Zwolle 2-0

van der Lely 21', Maria 35'

Heerenveen-Den Haag 2-0

Rojas 53', 74'

Alkmaar-Vitesse 4-3

Weghorst 7', Jahanbakhsh 12', 53', 45'+1' (A), Linssen 22', Matavž 40', Mount 66'

Roda-PSV 2-2

Vansteenkiste 29', Gustafson 65' (R), Lozano 32', Hendrix 86'

Excelsior-Heracles 2-2

Messaoud 7', Van Duinen 51' (E), Monteiro 90'+2', 90'+4'

Sparta Rotterdam-Breda 2-1

Duarte 61', Spierings 85' (S), Umar 73'

Willem II-Feyenoord 1-5

Ogbeche 75' (W), Vente 28', 86, Amrabat 51', Vilhena 57', Başacıkoğlu 90'+2'

19.04. 18:30 Utrecht-Groningen

19.04. 20:45 Ajax-Venlo

La classifica:

PSV 81

Ajax 70

Alkmaar 68

Feyenoord 60

Utrecht 49

Heerenveen 49

Vitesse 45

Zwolle 44

Den Haag 43

Excelsior 40

Heracles 38

Venlo 34

Groningen 33

Willem II 30

Breda 30

Sparta Rotterdam 27

Roda 27

Twente 23