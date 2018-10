Eredivisie, Feyenoord che risale la classifica e bene il Venlo

Da Vecino contro la Lazio a Icardi nel derby. Inter regina del last minute

La "zona Cesarini" è la "comfort zone" dell'Inter 2018-19. Il gol decisivo di Mauro Icardi nei minuti di recupero è infatti il settimo avvenuto nell'ultimo quarto d'ora di gara in questo campionato. Nessuno come la Beneamata che ha risalito la corrente fino al terzo posto in classifica...