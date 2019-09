© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo in Eredivisie per giocare tre gare della quinta giornata. Perde in casa il Venlo contro un lanciato Heerenveen. Successo dell'Ajax con il Groningen e pareggio tra il Sittard e Sparta Rotterdam. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

FC Emmen-Den Haag 3-0

Venlo-Heerenveen 0-3

Ajax-Groningen 2-0

Sittard-Sparta Rotterdam 0-0

29.09. 12:15 Waalwijk-Vitesse

29.09. 14:30 Utrecht-Willem II

29.09. 14:30 Zwolle-PSV

29.09. 16:45 Alkmaar-Heracles

29.09. 16:45 Feyenoord-Twente

Le partite da recupera:

Feyenoord-Alkmaar 0-3

La classifica:

Ajax 20

PSV 17

Alkmaar 16

Vitesse 14

Twente 12

Willem II 12

Sparta Rotterdam 12

Heracles 11

Utrecht 11

Heerenveen 10

Feyenoord 10

Venlo 9

FC Emmen 7

Groningen 7

Zwolle 7

Den Haag 6

Sittard 3

Waalwijk 1