Eredivisie, Heracles in risalita e tonfo Twente

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare l'anticipo del 27esimo turno. Alle 20:00 scendevano in campo Heracles-Twente. Gli ospiti perdono di misura e rimangono fanalino di coda in campionato. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Heracles-Twente 2-1

57' Peterson, 63' Maher (Autogol) (H), 50' Tighadouini

10.03. 18:30 Den Haag-Breda

10.03. 19:45 Venlo-Excelsior

10.03. 19:45 Willem II-PSV

10.03. 20:45 Roda-Sparta Rotterdam

11.03. 12:30 Groningen-Zwolle

11.03. 14:30 Ajax-Heerenveen

11.03. 14:30 Utrecht-Vitesse

11.03. 16:45 Feyenoord-Alkmaar

La classifica:

PSV 68

Ajax 58

Alkmaar 56

Utrecht 44

Feyenoord 42

Vitesse 41

Zwolle 40

Heracles 36

Den Haag 36

Heerenveen 35

Venlo 33

Excelsior 32

Groningen 26

Breda 24

Willem II 23

Twente 18

Sparta Rotterdam 18

Roda 17