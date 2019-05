© foto di Image Sport

Oggi si torna in campo in Eredivisie per giocare le semifinali di ritorno dei Play Offs Europa League. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e i risultati dell'andata.

Le partite in programma:

18:30 Utrecht-Heracles

20:45 Vitesse-Groningen

I risultati dell'andata:

18:30 Heracles-Utrecht 0-2

20:45 Groningen-Vitesse 2-1