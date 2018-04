Eredivisie, l'Excelsior soffre ma vince

© foto di Image Sport

Ieri si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare l'anticipo della 30esima giornata. Excelsior che batte lo Willem II e si porta in zone tranquille per la salvezza. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Excelsior-Willem II 2-1

07.04. 18:30 Breda-Vitesse

07.04. 19:45 Alkmaar-PSV

07.04. 19:45 Roda-Zwolle

07.04. 20:45 Sparta Rotterdam-Venlo

08.04. 12:30 Utrecht-Den Haag

08.04. 14:30 Heerenveen-Groningen

08.04. 14:30 Twente-Feyenoord

08.04. 16:45 Ajax-Heracles

La classifica:

PSV 74

Ajax 67

Alkmaar 62

Feyenoord 51

Utrecht 48

Zwolle 43

Vitesse 42

Den Haag 39

Heerenveen 39

Excelsior 38

Heracles 37

Venlo 34

Willem II 30

Groningen 29

Breda 27

Roda 23

Sparta Rotterdam 21

Twente 20