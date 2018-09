Eredivisie, tante vittorie fuori casa

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la quinta giornata. Vittoria fuori casa del Vitesse e del Sittard, rispettivamente contro Zwolle e Breda. Perde in casa l'Heerenveen con l'Heracles e l'Utrecht con l'Emmen. Pareggio tra Alkmaar e Feyenoord. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Den Haag-PSV 0-7

Lozano 18', 73', L. de Jong 45'+2', Pereiro 54', 90'+5', Gutiérrez 75', Bergwijn 90'+2'

Graafschap-Venlo 1-2

Burgzorg 89' (G), Sušić 6', Post 30'

Ajax-Groningen 3-0

Huntelaar 18', 66', Tadić 76'

Willem II-Excelsior 2-2

Sol 86', K. Kristinsson 88' (W), Bruins 31', Mahmudov 82'

Zwolle-Vitesse 0-2

Breda-Sittard 2-3

Heerenveen-Heracles 3-5

Utrecht-FC Emmen 1-2

Alkmaar-Feyenoord 1-1

La classifica:

PSV 15

Ajax 10

Heracles 10

Feyenoord 10

Venlo 8

Alkmaar 8

Vitesse 8

Willem II 7

Emmen 7

Den Haag 6

Heerenveen 5

Utrecht 5

Sittard 5

Excelsior 5

Graafschap 4

Breda 3

Zwolle 3

Groningen 3