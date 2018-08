Eredivisie, tanti gol e il Feyenoord che cade

© foto di Image Sport

Ieri si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la prima giornata. Bella vittoria dell'Alkmaar sul Breda e del Vitesse contro il Groningen entrambe con cinquina. Cade a sorpresa fuori casa il Feyenoord con il Graafschap e perde in casa il Den Haag con l'Emmen. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Zwolle-Heerenveen 2-3

28' van Duinen (Z), 32', 39' Thorsby, 43' Zeneli (H)

Ajax-Heracles 1-1

De Ligt 88' (A), Peterson 84'

Willem II-Venlo 0-1

Post 21'

Excelsior-Sittard 1-1

Mattheij 32' (E), Smeets 53'

PSV-Utrecht 4-0

Pereiro 16', Bergwijn 57', Lozano 77', Dumfries 80'

Den Haag-FC Emmen 1-2

Becker 62' (D), Bijl 37', Jansen 42'

Graafschap-Feyenoord 2-0

Serrarens 31', Nijland 90'+4'

Vitesse-Groningen 5-1

Linssen 22', Bero 44', Beerens 62', Clarke-Salter 66', Matavž 71' (V), Doan 38

Alkmaar-Breda 5-0

Svensson 26', Hatzidiakos 30', Boadu 42', Koopmeiners 79', Johnsen 85'

La classifica:

Alkmaar 3

Vitesse 3

PSV 3

De Graafschap 3

Heerenveen 3

Emmen 3

Venlo 3

Ajax 1

Excelsior 1

Sittard 1

Heracle 1

Zwolle 0

Den Haag 0

Willem II 0

Feyenoord 0

Groningen 0

Utrecht 0

Breda 0