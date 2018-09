Eredivisie, vincono PSV e Feyenoord, cade l'Ajax

© foto di Image Sport

Oggi si è tornati in campo con l'Eredivisie per giocare quattro partite della sesta giornata. Nel match clou di giornata successo del PSV sull'Ajax e del Feyenoord contro l'Utrecht. Sconfitta in casa del l'Emmen con lo Zwolle e sempre in casa, perde il Groningen con l'Alkmaar. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Heracles-Graafschap 4-0

Vet 27' (aut.), Peterson 58', Kuwas 81', Vermeij 90'+2'

Sittard-Willem II 4-4

Dammers 14', Novakovich 40', 53', José Rodríguez 77' (S), El Messaoudi 27' (aut.), Sol 34', Avdijaj 46', Crowley 72'

Excelsior-Heerenveen 3-3

Messaoud 12', 51', Bruins 42' (E), Bulthuis 49', Thorsby 59', Hornkamp 90'+2'

Venlo-Breda 3-0

Opoku 22', Sušić 38', Grot 53'

Vitesse-Den Haag 1-1

Matavž 18' (V), El Khayati 65'

PSV-Ajax 3-0

FC Emmen-Zwolle 0-1

Groningen-Alkmaar 1-3

Feyenoord-Utrecht 1-0

La classifica:

PSV 18

Heracles 13

Feyenoord 13

Alkmaar 11

Venlo 11

Ajax 10

Vitesse 9

Willem II 8

Emmen 7

Den Haag 7

Zwolle 6

Sittard 6

Excelsior 6

Heerenveen 6

Utrecht 5

Graafschap 4

Breda 3

Groningen 3