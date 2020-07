Eriksson: "Kulusevski ha un grande futuro, ma non paragoniamolo a Nedved"

vedi letture

In una intervista concessa a TuttoJuve.com, l'ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha così parlato dell'accostamento Kulusevski-Nedved: "Non mi piacciono questi paragoni, Nedved è unico così come lo erano Mancini, Veron, Nesta. Kulusevski è un giocatore molto giovane, l'ho visto poche volte in azione ma credo sia molto bravo. Avrà un futuro radioso dinanzi a sé".