ESCLUSIVA TMW - A. Bianchi: "Inter, serve un gruppo solido come ai miei tempi"

Alessandro bianchi, grande ex interista, ha parlato a TMW a margine di una partita giocata ad Agliana dalle vecchie glorie azzurre a favore dei terremotati dell'Aquila. E Bianchi ha parlato dell'Inter: "Borja Valero? Può far bene all'Inter, è un buonissimo giocatore. Skriniar mi piace, è un buon difensore, l'anno scorso ha disputato un ottimo campionato. Certo, ci vorrà anche un giocatore d'esperienza in tutti i reparti: non vecchio, ma esperto per far crescere gli altri. Bisogna creare un gruppo di giocatori che diventi solido e che ci siano dei leader. Come quando arrivai io all'Inter e c'erano Zenga, Ferri, Beppe baresi: e' importantissimo per vincere. Spalletti ha idee chiare e ha fatto capire che vuole giocatori motivati e che tengano alla maglia dell'Inter".

