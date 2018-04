ESCLUSIVA TMW - Acori: "Rimini, bel collettivo e organizzazione top"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Anche Leo Acori esulta per il ritorno del Rimini tra i professionisti. Ha allenato per vari anni i romagnoli, togliendosi molte soddisfazioni e adesso dice: "La nuova società è stata davvero brava, sono state ottenute due promozioni in due anni e con ampi margini di vantaggio. E' un club ben strutturato - dice a Tuttomercatoweb.com - non è facile ottenere questi risultati. C'è organizzazione e mentalità. E Rimini è una piazza che se fai bene ti segue incondizionatamente".

Che cosa le è piaciuto del Rimini in questa stagione?

"Ho seguito parecchie partite perché sono ancora molto attaccato alla squadra. E' stato molto bravo Righetti a far decollare la squadra. Ha fatto davvero un gran lavoro".

Tra i giocatori chi le è piaciuto?

"Non mi va di fare un nome, ma posso dire che il Rimini ha sempre giocato da collettivo. E nel finale ha avuto un altro passo".