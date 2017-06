ESCLUSIVA TMW - Ag. Castrovilli: "A breve l'incontro con la Fiorentina per il futuro"

Nella Fiorentina Primavera continua a mettersi in mostra Gaetano Castrovilli, che ieri è approdato con la sua squadra in finale al campionato. Il centrocampista è approdato a Firenze a gennaio dal Bari e adesso che si avvicina la fine della stagione, occorrerà prendere in esame il suo futuro. "dopo la finale parlerò con il dg Corvino - racconta a tuttomercatoweb.com Michelangelo Minieri, l'agente del giocatore - per capire quale potrà essere il miglior percorso di crescita per Gaetano. Credo che per progredire ancora debba giocare ma valuteremo insieme alla Fiorentina quale potrà essere la strada migliore per fare in modo che possa salire ancora d livello".