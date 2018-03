ESCLUSIVA TMW - Ag Dumancic: “Scommessa vinta e tanto interesse"

Dopo l’ottimo esordio al torneo di Viareggio contro il Livorno, anche nella seconda partita contro l’Empoli Luka Dumancic, possente difensore classe 1998 ex Hajduk Spalato nonché nazionale giovanile Croato, si è confermato essere uno dei prospetti più interessanti di questa manifestazione, tanto da attirare l’attenzione di diversi direttori sportivi ed osservatori. TMW ha raggiunto in esclusiva l’agente del giocatore, Giuseppe Bofisè: “È vero, sta facendo molto bene e con le sue ottime prestazioni sta attirando su di se l’attenzione di diverse società. L’interesse di tanti club fa sicuramente piacere, vuol dire che la scommessa che abbiamo fatto col giocatore ad inizio stagione di lasciare l’Hajduk per andare a giocare in Serie D sta dando i suoi frutti. Merito anche dell’Albalonga e del suo direttore che hanno creduto da subito in Luka e lo hanno messo nelle migliori condizioni possibili. In questo momento il ragazzo deve rimanere concentrato per continuare questa esperienza al Viareggio, cercando di passare il turno preliminare ed andare avanti il più possibile, per poi calarsi nuovamente con la testa al campionato per il finale di stagione con l’Abalonga, che cercherà fino all’ultimo di regalarsi il sogno della Lega Pro. Più avanti, insieme a Luka, valuteremo tutte soluzioni e sceglieremo senza fretta quello che sarà il progetto più interessante per il giocatore affinché possa continuare il suo percorso di crescita.”