ESCLUSIVA TMW - Ag. Everton: "Troppe speculazioni, basta parole a sproposito"

Tra i giocatori al centro dell'interesse del mercato internazionale c'è anche il ventiduenne Everton, attaccante brasiliano del Gremio. In Italia piace molto alla Lazio e su di lui sono circolate pure cifre elevatissime, francamente eccessive (trenta milioni), per un suo eventuale acquisto. In realtà oggi a Tuttomercatoweb.com è intervenuto Marcelo Serafini, collaboratore della Mediastar International e agente che ha il mandato per l'Europa - inclusa ovviamente l'Italia - proprio per Everton. E ha detto: "Parlare di quelle cifre è sbagliato, è una notizia senza fondamento. E' una giovane promessa che si sta mettendo in evidenza adesso, stiamo lavorando per la sua crescita e queste speculazioni non fanno affatto bene. Purtroppo su di lui qualcuno parla a sproposito. La Lazio? Ripeto, stiamo lavorando. E ai biancocelesti non interessa solo Everton ma anche una serie di altri giocatori giovani con passaporto italiano".