ESCLUSIVA TMW - Ag. Gabrielloni: "Lunedì firmerà un biennale con il Bisceglie"

Diciassette reti con la maglia della Cavese in Serie D per Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 94 con un futuro in Lega Pro. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno fatto chiarezza sul suo futuro l'entourage del calciatore, Gianni Massa e Samuele Sopranzi. "Gabrielloni lunedì metterà nero su bianco firmando un contratto biennale che lo legherà al Bisceglie".

Tra gli assistiti anche l'ex capitano del Taranto Pambianchi.

"Per il momento le ipotesi più concrete sono quelle che riguardano la Fermana e il Rende, quest'ultima in caso di ripescaggio in Lega Pro. Abbiamo registrato anche un timido interesse anche da parte della Lucchese".