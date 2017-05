ESCLUSIVA TMW - Amaral: "Vitor Hugo buon difensore con senso della posizione"

© foto di Federico De Luca

Dal Brasile Amaral, l'ex calciatore della Fiorentina (ha vestito la maglia viola dal 2000 al 2002), ci ha descritto brevemente Vitor Hugo, il neo acquisto del club gigliato - difensore classe '91 - che approderà a Firenze in estate. "Per quel che ho potuto vedere seguendo qualche partita del Palmeiras - ha spiegato a Tuttomercatoweb.com - mi sembra un buon difensore, con un bel senso della posizione. E quando ci sono i calci piazzati o i corner sale in area di rigore e sa farsi valere nel gioco aereo segnando anche un discreto numero di reti. Paragoni? Difficile farne, ognuno ha le sue caratteristiche".