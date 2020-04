esclusiva Avv. Del Re: "Taglio stipendi? Al tavolo ci siano tutte le componenti"

Per approfondire il tema del taglio degli stipendi dei tesserati la Lega ha in mente di consultare anche uno studio legale. Lo scontro tra Lega e Aic resta forte, le distanze non si sono colmate. "Parliamo di una tematica molto delicata perché è un unicum", dice a Tuttomercatoweb.com l'avvocato Guido Del Re, esperto di diritto civile e sportivo. Sono rimasto sorpreso che per parlare di questi temi al tavolo delle discussioni non sia stata coinvolta l'Assocalciatori. Ora comunque ritengo che ci voglia buonsenso e credo che questa vicenda possa concludersi con una rinuncia dei calciatori alle mensilità in cui non hanno lavorato e a quelle prossime nel caso in cui non si riprenda a giocare. Al tavolo però dovranno sedersi tutte le parti coinvolte, senza dimenticarsi assolutamente della Lega Pro che vive la situazione più difficile".

Come sarà invece il mercato del futuro?

"Credo che sarà un mercato diverso anche perché ad oggi le società non hanno entrate. Saranno poi tra l'altro da valutare gli aspetti legati alle sponsorizzazioni e ai diritti tv ma comunque credo che sarà un mercato alterato da questa situazione. Non vedo grandi operazioni, più che altro - nell'immediato - soprattutto prestiti. Quanto al campionato capisco la necessità di concluderlo ma va tutto ponderato molto bene perchè si rischia di condizionare la stagione successiva visto che in ogni caso dovrà essere svolta anche la preparazione"

Parliamo anche degli agenti e il loro ruolo nel futuro

"Credo che debba essere emanato un regolamento degli agenti Fifa. E' necessario in modo che sia un punto di riferimento per le singole Federazioni. Se si ritiene opportuno mettere un tetto ai compensi serve un tariffario che risponda al valore degli affari, indicativo per richiedere le commissioni alle società".