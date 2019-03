Fonte: dal nostro inviato a Udine Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Guglielmo Buccheri, giornalista de La Stampa, ha fatto il punto sul match di questa sera dell'Italia contro la Finlandia che apre la corsa verso l'Europeo 2020 degli azzurri: "Mancini ci ha abituato a sorprenderci con formazioni innovative. Ci sono tanti giovani, ma con elementi di esperienza come Chiellini, Bonucci e Verratti. Giusto provare i giovani, ma sappiamo bene che se le cose non dovessero andar bene in molti sarebbero pronti a cambiare idea. Kean? Il problema in questo momento storico della nostra Nazionale è l'attacco e su di lui ricordo le parole del ct dell'Under21 Di Biagio che ha condiviso la scelta di rimanere alla Juve ad imparare da difensori come Chiellini e Bonucci ma anche da compagni di reparto con Cristiano Ronaldo. Sono situazioni che ti fanno crescere. La Finlandia? Ha vinto il suo girone la Nations League contro la Grecia e questo dimostra che ha delle qualità. Non bisogna dare per scontato niente. Per l'Italia questo è il primo appuntamento importante, di livello. Servono occasioni e anche qualche gol. Perché finora si è respirata un'aria molto serena attorno al nuovo corso azzurro ma se stasera non dovesse arrivare una vittoria convincente ecco che potrebbero esserci le prime valutazioni".