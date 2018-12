ESCLUSIVA TMW - Bucciantini: "Balo staccato dal mestiere. Avrei preso Sanè"

A margine della presentazione del libro di Francesco D'Arrigo 'Il primato del gioco', abbiamo avvicinato Marco Bucciantini per una lunga chiacchierata per TMW in particolare su Balotelli (scaricato anche dal Nizza) e il suo futuro. "Nella stagione scorsa - ha detto - era stato protagonista in campionato e in coppa. Quest'anno è cambiato tutto: dieci gare e zero gol. Ad agoato non sapeva dove avrebbe giocato poi si è rimesso lì dove gli avevano voluto bene ma ha deluso. E quando delude si stacca dalla professione, dal mestiere: se è attaccato al mestiere lo vedrei bene in quindici squadre italiane, altrimenti da nessuna parte. Per lui sarebbero ideali le squadre che hanno bisogno di segnare, tante italiane hanno nel centravanti un difetto tecnico, non hanno gol accertati. Anche nella corsa per il settimo o per il quarto posto. c'è chi ha avuto dal centravanti venti gol chi neanche cinque. Ma prima di tutto serve capire quale Balotelli arriva. Ma vorrei rivederlo segnare". Uno sguardo poi anche a quei giocatori da sogno che sarebbe bello vedere nel nostro campionato: "Quelli che vorrei vedere io non arriveranno più. Mi sarebbe piaciuto prendere tre anni fa Sanè, quando era in Germania. E su quei giocatori che l'Italia deve provare ad arrivare, quando costano quaranta per poi magari rivenderli a cento. Se vuoi fare calcio producendo calciatori non puoi fare scommesse da tre-quattro milioni. Accumuli soldi spesi per niente perchè poi non li rivendi. Mi piacerebbe anche Hazard ma sono calciatori che forse non arrivano più in Italia. Ma se vuoi competere con la Juve servon questi giocatori, come Modric o Isco"

