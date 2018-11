ESCLUSIVA TMW - Cardinaletti: "Ibra-Milan? Serie A sarebbe ancor più viva"

"Gran lavoro di Ancelotti sul Napoli, bella prova fisica dei partenopei contro il Genoa. Ancelotti è il vero grande acquisto del Napoli". Così la conduttrice de 'La Domenica Sportiva' Giorgia Cardinaletti a Tuttumercatoweb.com e RMC sport, parlando dei temi del campionato. "La caduta dell'Inter con l'Atalanta è stata inattesa, ma ancora non mi sento di dire quale sia la vera anti-Juve. In chiave scudetto forse il Napoli ha più chance ma l'Inter non deluderà". Uno sguardo anche all'immediato futuro del Milan: "Un Ibra di nuovo in rossonero sarebbe un ritorno anche mediaticamente interessante, ma poi bisognerebbe capire come verrebbe gestito l'attacco. Sembra che ci siano buone possibilità che arrivi, non sarebbe male per rendere ancor più vivo il nostro campionato"

