ESCLUSIVA TMW - Ceccarini: "Napoli, Milik gran bomber. Avrei tenuto Inglese"

© foto di Giacomo Falsini

A margine del torneo di tennis organizzato a Castiglioncello tra giornalisti ed ex calciatori ha parlato il direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini che sulla sfida Napoli-Milan ha detto: "Sono curioso di vedere all'opera il nuovo Milan e anche l'impatto di Ancelotti al San Paolo. Il Milan ha lavorato bene sul mercato ma ora c'è il campo. E' un bel test per entrambe le squadre"

Sensazioni su Milik?

"Ha grandi capacità, è un bomber, va incontro al pallone e sullo scatto breve può bruciare l'avversario. E' un centravanti completo. Non potrà fare 50 partite visto anche l'infortunio che ha avuto, ma in ogni caso il Napoli si ritrova un grande centravanti. Avrei invece tenuto Inglese". Poi sulla Lazio e le polemiche legate al video che ritrae Lotito al telefono mentre se la prende con Inzaghi. "Lotito è spesso al centro dell'attenzione. Non credo che le polemiche possano condizionare la squadra ma di sicuro era importante arrivare a questa gara senza eccessive pressioni. Credo che il problema principale sia la forza della Juve e riuscire a controllare Cristiano Ronaldo".

