ESCLUSIVA TMW - Chievo, occhi di Juve e Napoli su Isufaj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione di alto livello nella Primavera del Chievo e per Andrea Isufaj inizia a muoversi il mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'attaccante classe 1999 (autore di 11 gol in stagione e assistito da Sokol Haxhia) è finito nel mirino di Juventus e Napoli per la loro formazione Primavera. Molto però dipenderà dalla decisione del presidente Campedelli.