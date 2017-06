ESCLUSIVA TMW - Chievo, su Bismark Ngissah interesse di Perugia e Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bismark Ngissah, attaccante classe '98 del Chievo, inizia a riscuotere attenzioni da vari club in B. Probabilmente il prossimo anno il giovane ghanese (gestito dalla DGP Management in collaborazione con Matteo Merighi) verrà ceduto in prestito: tra i club interessati ci sono Ternana, Empoli, Perugia e Palermo.