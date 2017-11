ESCLUSIVA TMW - Civoli: "Milan, è il fallimento di un progetto tecnico"

Montella esonerato e panchina rossonera affidata a Gattuso. A Milano, a margine dell'Assemblea di Lega, abbiamo sentito su questa vicenda il parere di Marco Civoli della Rai. "Risultati non ideali rispetto alle aspettative - dice a Tuttomercatoweb - l'esonero è brutto anche perchè a Montella era stato rinnovato il contratto fino al 2019. E' il fallimento di un progetto tecnico. Le colpe dell'allenatore? L'obiettivo dichiarato è la Champions e la squadra ora è in un limbo. Il Milan, come società, forse non ha saputo resistere anche al disappunto del pubblico e ha preso questa decisione. Gattuso? Voglio bene a Ringhio. Si ritorna al vecchio Milan anche se certe esperienze con i vecchi eroi rossoneri non sono andate bene. Mi auguro per Gattuso che tutto vada bene, certo l'impresa è ardua".

