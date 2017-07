ESCLUSIVA TMW - Como, per la panchina spunta l'idea Pisanu

© foto di Marco Conterio

Sembrava tutto fatto per la panchina del nuovo Como, che riparte dalla D. Il tecnico era stato individuato in Ardito ma all'ultimo sono sorti problemi che a questo punto paiono far saltare l'intesa. È così scattato di nuovo il toto allenatore ed e' spuntata la candidatura di Andrea Pisanu ex calciatore di Cagliari e Parma e l'anno passato alla guida del Melita fc a Malta.