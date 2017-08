ESCLUSIVA TMW - Consiglio federale, l'Assocalciatori minaccia sciopero in C

Damiano Tommasi © foto di Daniele Buffa/Image Sport

Malumori prima della nuova Serie C: secondo le ultime indiscrezioni i giocatori sarebbero addirittura pronti a non scendere in campo in occasione della prima giornata di campionato, prevista per il 26 agosto prossimo. Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi avrebbe preannunciato uno sciopero dei calciatori dopo che il Consiglio federale ha imposto la Serie C a 56 squadre, limitandosi a un unico ripescaggio (quello dell'Unione Triestina), e dopo che, in occasione dello stesso Consiglio, è stato approvato l'obbligo per ogni società di includere in ogni lista 14 calciatori over (nati prima del 1° gennaio 1995) invece dei 16 della scorsa stagione; inoltre, si sarebbe deciso di far estendere il termine per il pagamento dello stipendio per i tesserati al 19 settembre e non più al 21 agosto.

Tommasi ha abbandonato il Consiglio, e anche i calciatori stessi sarebbero rimasti avviliti da quanto avvenuto oggi, anche perché delusi dal voto contrario dell'Assoallenatori del presidente Renzo Ulivieri.

Nei prossimi giorni, entro il 21 agosto, i vertici dell'AIC si riuniranno per decidere il da farsi, ma probabilmente chiederanno alla Federazione di non bloccare più i ripescaggi, di ripristinare i 16 over massimi per ogni squadra, e di far pagare il termine di pagamento entro agosto. In caso di rifiuto i calciatori potrebbero veramente non scendere in campo.