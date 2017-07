ESCLUSIVA TMW - Cordolcini su Karsdorp: "Simile a Conti. Veloce e forte in avanti"

Alec Cordolcini giornalista grandissimo esperto di calcio olandese presenta per Tuttomercatoweb.com il nuovo acquisto della Roma Rick Karsdorp, terzino prelevato dal Feyenoord. "Il paragone che mi viene subito da fare è quello con Andrea Conti. E' un terzino con grandi capacità di spinta. Fa molto bene la fase offensiva e sa anche impostare. Quest'anno è stato protagonista di ben dodici assist. E' un calciatore che ha un retaggio da mezzala e esterno d'attacco: le sue qualità in avanti probabilmente dipendono anche dal suo passato. E' molto veloce e tecnicamente valido. A livello di fase difensiva deve migliorare. Va comunque detto che grazie alla sua velocità riesce a sopperire a certe pecche. Sa insomma tappare i buchi e rimedia ad errori di posizione. Ha sempre giocato in una difesa a quattro. Se segna gol? Pochi, quest'anno uno solo, non è quello il suo pezzo forte".

Un giudizio anche su Sam Larsson dell'Heerenveen.

"E' un'ala pura, che può giocare a destra e a sinistra anche sde preferisce la corsia mancina. Non è il classico giocatore che si caratterizza per il dribbling. E' un giocatore che tende a sfiancare l'avversario con il suo movimento, come un pendolino. E' un giocatore concreto, corre dal primo al novantesimo ed è molto cresciuto nel peso del gioco offensivo considerato che ha regalato quest'anno il doppio degli assist rispetto all'anno passato. Non si è imposto nelle giovanili svedese probabilmente perché nel loro modulo vien ritenuto troppo offensivo".