ESCLUSIVA TMW - CSKA Sofia, sul bomber Karanga l'interesse del Marsiglia

Fernando Karanga, potente punta brasiliana classe '91 sta segnando a raffica con il CSKA Sofia in Bulgaria. In questo campionato 22 reti in 24 gare. Il suo eccellente rendimento ha fatto sì che su di lui si sia acceso l'interesse di vari club in particolare quello dell' Olympique Marsiglia. Per Karanga stanno comunque arrivando offerte anche dalla Cina