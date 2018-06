ESCLUSIVA TMW - De Montis: "Agenti, ecco tutte le novità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna la necessità di sostenere esami scritti per diventare agenti sportivi e di calcio. Si riparte dunque dal passato, da come accadeva fino a qualche anno fa. "Con la legge di stabilità è stato approvato l'emendamento che prevede la necessità di superare da settembre 2018 l'esame -dice a Tuttomercatoweb.com Giovanni De Montis, agente Fifa esperto anche di calcio internazionale - e si ricalca il modello che si usa in Francia. Il primo esame darà la possibilità di diventare agente sportivo in senso generale e si terrà presso il Coni, poi ce ne sarà uno più specifico, per il calcio ad esempio, che dovrà essere sostenuto in Figc. Gli agenti Fifa che avevano ottenuto la loro licenza prima del 2015 sono riabilitati e vengono registrati direttamente nell'albo. Per quanto riguarda invece le prove abilitative ci saranno due appelli all'anno, uno a marzo e l'altro a settembre. Non sono obbligatori i corsi, anche se una adeguata preparazione per l'avvicinamento ai corsi può essere molto utile".