ESCLUSIVA TMW - Dello Russo: "Roma, Ziyech buon trequartista. Non è mezzala"

© foto di Ospite

Hakim Ziyech è sempre più vicino alla Roma. Dall'Ajax il venticinquenne talento marocchino è pronto per sbarcare in Italia. Per scoprirlo e inquadrarlo tatticamente abbiamo sentito il parere di Giuseppe Dello Russo, consulente di mercato e grande esperto di calcio olandese. "E' un centrocampista offensivo, un trequartista che l'Ajax ha cercato anche di adattare a mezzala - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma in fase di non possesso non riesce a fornire un gran contributo, non ha quella mentalità adatta per rincorrere l'avversario o fare densità a metà campo. E' un mancino, molto tecnico, ha colpi ed è bravo negli spazi. Alla Roma può essere utile come trequartista, questa è la sua collocazione ideale".

Si parla di un affare da trenta milioni. Un po' troppi?

"Conoscendo gli olandesi, non fissano delle cifre ma dicono che il giocatore non è in vendita per poi tirare sul prezzo. Mi sembra una cifra esagerata anche perché è ancora da vedere che le sue qualità possano essere esaltate anche in un campionato più importante come quello italiano".

Alla Roma però potrà ambiwentarsi rapidamente?

"Dipende anche da come viene utilizzato e supportato. Se c'è un centrocampo muscolare formato da Nainggolan e Strootman, Ziyech può dare il suo contributo ed essere un giocatore funzionale".